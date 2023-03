Zanetti e o sorteio da Liga dos Campeões: «Há que respeitar muito o Benfica»

Javier Zanetti, antigo capitão do Inter Milão e atual vice-presidente, já comentou o sorteio dos 'quartos' da Liga dos Campeões onde vai defrontar o Benfica."Há que respeitar muito o Benfica, tem demonstrado ser uma equipa muito importante nesta Champions. Vamos encontrar um ambiente quente [na Luz], mas faz parte do jogo. Tem jogadores de grande qualidade, como o Otamendi que conheço muito bem, muito importante na defesa. Esperamos chegar bem ao jogo", afirmou à Eleven Sport.A primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões será disputada nos dias 11 (terça-feira) e 12 (quarta-feira) de abril, com a segunda mão a acontecer na semana seguinte (18 e 19). As meias-finais serão disputadas nos dias 9 e 10 (primeira mão) e 16 e 17 de maio (segunda mão). A final está agendada para 10 de junho, no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul (Turquia).