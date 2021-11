A "carta que não deveria existir" e os salários em atraso: contrato de Ronaldo na Juventus investigado

Cristiano Ronaldo saiu da Juventus em agosto último, mas continua a dar que falar em Turim e desta vez não pelo que possa ter feito dentro das quatro linhas. O contrato que o internacional português celebrou com a Juve em 2018 é um dos que estão a ser investigados pelas autoridades italianas , avança a 'Gazzetta dello Sport'. No entanto, de salientar que o agora jogador do Manchester United não está sob investigação.Na investigação, denominada 'Prisma', são várias as transferências descritas no mandato de busca do Ministério Público de Turim. Entre elas, as "vendas de jovens jogadores" com "pagamentos relevantes e fora de horas" e a "famosa carta que não deveria existir" com os salários em atraso de Cristiano Ronaldo no clube.Recorde-se que Andrea Agnelli, presidente da Juventus, Pavel Nedved, vice-presidente, Fabio Paratici, antigo diretor desportivo do emblema de Turim e atualmente no Tottenham, e outros três dirigentes do clube transalpino, que trabalharam na área de finanças da Juventus, são os principais visados na referida operação.