Ainda a polémica do golo anulado à Juventus: Serie A quer nova tecnologia já em outubro

O golo anulado à Juventus nos minutos finais do jogo com a Salernitana continua a dar que falar e em Itália trabalha-se numa solução para entrar em vigor o mais rapidamente possível. O jornal 'La Gazzetta dello Sport' adianta que a Serie A quer ser o primeiro campeonato do mundo a utilizar o fora de jogo semiautomático.A equipa de Allegri saiu para o intervalo a perder por 2-0, chegou ao empate aos 90'+3 e ainda fez o 3-2 pouco depois. O lance começou por ser validado, mas o VAR chamou a atenção de Matteo Marcenaro, que reverteu a decisão por susposto fora de jogo de Bonucci, que não tocou na bola, mas o árbitro considerou que teve infuência na jogada concluída por Milik. Manteve-se assim o 2-2 no marcador. Contudo, uma imagem televisiva veio depois a em causa a decisão, visto que é possível ver que há um jogador adversário - perto de uma das laterais do campo - a deixar o central italiano em posição legal.Em fevereiro a FIFA revelou, através de uma demonstração , como a tecnologia do fora-de-jogo semiautomático, que funciona e pode vir a dar mais ferramentas às equipas de arbitragem no decorrer do jogo. Foi entretanto testada na Supertaça Euroopeia entre o Real Madrid e o Eintracht Frankfurt.