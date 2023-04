Baixa na Juventus para jogo com o Sporting: veja a lista de convocados

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Juventus divulgou a lista de convocados para o jogo desta noite com o Sporting, partida da 1.ª mão dos quartos de final da Liga Europa. Destaque para a ausência de Alex Sandro, apesar de Allegri ter dado conta ontem que o brasileiro já estava apto Vlahovic e Paul Pogba estão de regresso às opções do treinador.O encontro está agendado para as 20 horas, em Turim.