«Foi uma viagem incrível»: A mensagem emotiva da Juventus no adeus a Cristiano Ronaldo

A Juventus deixou, esta terça-feira, uma mensagem de despedida a Cristiano Ronaldo, no mesmo dia em que revelou os valores da transferência do internacional português para o Manchester United. Os bianconeri relembraram os "momentos inesquecíveis" daquele que foi o "primeiro jogador na história do clube a marcar pelo menos 100 golos em todas as competições nas primeiras três temporadas".





"Em 10 de julho de 2018, dois ícones do futebol juntaram-se - Cristiano Ronaldo tornou-se jogador da Juventus. Nesta sexta-feira, depois de três anos juntos, 133 jogos, 101 gols marcados e cinco troféus conquistados, esse capítulo chegou ao fim…. CR7 e a Juventus seguiram caminhos separados.Naquele dia de julho, quando Cristiano chegou a Turim, a sensação eletrizante daqueles grandes dias fez-se sentir no ar. Os adeptos da Juventus receberam CR7 como um rei, ansiosos para vê-lo em campo e torcer com ele. Foi uma grande história.Os seus primeiros momentos deixaram-nos impressionados: a primeira partida em Villar Perosa, onde a tradição e o desejo de escrever um futuro maravilhoso se juntaram, o primeiro jogo oficial em Verona contra o Chievo e, claro, o seu primeiro golo, o primeiro icónico "Siiiii" que ecoou pelo Allianz Stadium contra o Sassuolo. Depois, vieram os primeiros troféus conquistados juntos: a primeira Supertaça, obviamente decidida por ele, o primeiro título do Scudetto, e este ano, a primeira Copa da Itália. Mas não foi só, ele também terminou pela primeira vez como melhor marcador do campeonato da Itália, depois vieram os recordes quebrados - muitos deles.Foi o primeiro jogador na história da Juventus a marcar pelo menos 100 golos em todas as competições nas suas três primeiras temporadas com a Juventus. E desde a sua chegada à Série A, ele marcou mais golos do que qualquer outro jogador: 81, pelo menos 10 a mais que os restantes. Além disso, também se tornou o primeiro a ser melhor marcador da Série A, LaLiga e da Premier League.Os momentos inesquecíveis vividos juntos foram muitos. Poderíamos recitá-los e revivê-los, mas não adianta, porque cada um tem sua memória especial ligada a CR7. Todos compartilham uma emoção que não precisa de ser mencionada, porque todos se vão lembrar do que sentiram ao caminhar juntos neste pedaço da estrada.Aquele vínculo nascido a 10 de julho, há três anos, foi dissolvido, mas o que foi escrito permanecerá para sempre. Foi uma jornada incrível".