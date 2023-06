Juventus divulga comunicado sobre saída de Di María

A Juventus confirmou, esta quinta-feira, a saída de Di María, que vai mesmo ser reforço do Benfica na próxima temporada . Numa curta mensagem de despedida no site oficial, os bianconeri agradecem a contribuição do argentino e desejam-lhe boa sorte para o futuro."Após uma temporada a vestir preto e branco, Di María e a Juventus separam-se.Na sua chegada a Continassa, em julho de 2022, o jogador de 35 anos assinou um contrato após a sua passagem bem-sucedida pelo PSG. Ao longo de 2022/23, Di María disputou 40 jogos, marcando oito golos, quatro no campeonato e outros quatro na Liga Europa. Pelo meio, também ergueu o troféu do Mundial'2022 com a Argentina.Entre os destaques nos bianconeri está o golo na estreia contra o Sassuolo, um 'volley' que deixou os adeptos em êxtase. Após o Mundial do Qatar, algumas das suas melhores exibições vieram na Liga Europa, incluindo um hat trick contra o Nantes e o golo da vitória em casa contra o Friburgo, o seu último golo pela equipa.Obrigado por tudo e tudo de bom para o futuro, Fideo!".