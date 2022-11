La Liga pede sanções à Juventus após acusações de fraude fiscal

A La Liga emitiu esta terça-feira um comunicado no qual pede a "aplicação imediata das sanções desportivas" contra a Juventus, depois da demissão do conselho de administração do clube italiano devido a acusações de fraude fiscal.O organismo lembrou que já apresentou uma queixa à UEFA, tendo denunciado "violações das regras sobre fair play financeiro" e acusou o emblema transalpino de "esconder o verdadeiro custo dos salários dos seus jogadores"."Na sequência da demissão do conselho de administração da Juventus no final da noite de segunda-feira, 28 de novembro, a LaLiga apela à aplicação imediata das sanções desportivas contra o clube.A LaLiga já apresentou uma queixa oficial contra a Juventus junto da UEFA em abril de 2022, na qual denunciou violações das regras sobre fair play financeiro que a Guardia di Finanza italiana está a investigar. Em particular, a denúncia acusa a Juventus de contabilizar transferências acima do seu justo valor e de subestimar as despesas dos trabalhadores, em violação do fair play financeiro da UEFA. Além disso, a denúncia acusou a Juventus de esconder o verdadeiro custo dos salários dos seus jogadores.Na passada segunda-feira, na mesma nota emitida pelo Conselho de Administração, os representantes da Juve reconhecem irregularidades contabilísticas muito graves, visando também enganar as autoridades da UEFA para o fair play financeiro, entre outras coisas.A LaLiga, com o objetivo de promover o futebol financeiramente sustentável na Europa, apoia estas acusações contra a Juventus e apela às autoridades competentes para que apliquem sanções desportivas imediatas contra o clube. Há muito que a LaLiga é uma das principais defensoras da criação, implementação e aplicação de rigorosos padrões de sustentabilidade financeira no futebol. Em abril deste ano, a LaLiga apresentou uma queixa de fair play financeiro à UEFA contra a Juventus, mas também contra o Manchester City e o Paris Saint-Germain.A própria competição espanhola aplicou as suas regras de "controlo financeiro" há quase uma década, a pedido dos clubes que compõem a LaLiga. A sustentabilidade financeira é fundamental para proteger o negócio do futebol. Protegemos o nosso futebol."