Mulher de Bonucci escreve carta de despedida à Juventus: «Nem sequer um mísero último abraço?»

View this post on Instagram A post shared by Martina Maccari (@martinazoev)

Martina Maccari, mulher de Leonardo Bonucci, publicou esta quarta-feira no Instagram uma carta emotiva direcionada à Juventus, na qual deixa, de certa forma, uma crítica à forma como o defesa-central deixou o emblema italiano. Bonucci, recorde-se, assinou pelos alemães do Union Berlim e agora pretende"O que é que nos resta? Nem sequer um mísero último abraço?", começou por escrever Martina Maccari. "Há treze longos anos que tu e eu somos amigos. E tu sabes disso (…) Amigos que não são escolhidos, mas que a vida aproxima, sabe-se lá porque estranho desígnio. Tu e eu partilhámos uma paixão pelo mesmo homem e tu (agora posso confessar) ganhaste sempre", continuou, fazendo referência aos 13 anos de Bonucci na Juventus.Martina Maccari deixou ainda registado que gostava que o marido tivesse permanecido em Itália: "Foste tu, sempre, o primeiro pensamento, tu o da prioridade, e eu o do tempo que resta. (…) É por isso que, neste amor que absorvi por osmose, muitas vezes te odiei. Odiei-te à sombra da solidão a que me obrigaste. Porém, para além do horizonte dos sentimentos incontroláveis como o amor e o ódio tinha a certeza de que serias um farol para sempre (…) Pensei que, apesar da vida e dos mecanismos normais do curso do tempo que tão bem conhecemos, continuaríamos a reconhecer-nos. Pensei que seríamos para sempre fiéis (…) Lamento imenso. Perdendo tanto, também abrindo mão daquilo que lutámos durante tantos anos. Boa vida".