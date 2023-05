Novo castigo à vista: argumentos da Juventus não convencem e clube pode voltar a perder pontos

O processo de irregularidades financeiras em transferências de jogadores na Juventus continua a dar que falar em Itália e, depois dos bianconeri terem sido penalizados com uma perda de 15 pontos na Serie A - castigo posteriormente anulado -, o 'Corriere dello Sport' avança esta terça-feira que a equipa italiana pode voltar a perder pontos ainda esta temporada.Segundo a mesma fonte, os argumentos que a Juventus usou para se defender do caso não convenceram o sistema judicial italiano. Nesse sentido, e apesar do recurso apresentado relativamente à perda dos 15 pontos ter sido, numa fase inicial, parcialmente aceite, o clube espera agora nova penalização que deverá ser de nove pontos.Este cenário faria com que a Juventus passasse a somar 57 pontos e descesse ao 7.º posto da Serie A, sendo ultrapassada por Lazio, Inter, Milan, Atalanta e Roma.Refira-se que a Juventus ocupa, a quatro jornadas do fim da Serie A, o 2.º lugar da tabela com 66 pontos, mais dois do que o terceiro classificado, a Lazio.