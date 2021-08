Regresso de Pjanic à Juventus está cada vez mais próximo

O regresso de Miralem Pjanic à Juventus parece estar cada vez mais próximo. O médio, que já representou o emblema italiano entre 2016 e 2020, não faz parte dos planos do Barcelona e quer regressar a Itália, algo a que os catalães não se opõem. Segundo avança o 'Mundo Deportivo', os blaugrana não estarão dispostos a ceder o internacional bósnio a título definitivo, mas veem com bons olhos um empréstimo de uma ou duas temporadas.





A Juventus, que está a trabalhar na renovação de Paulo Dybala, ainda está focada em resolver o dossiê de Manuel Locatelli, médio do Sassuolo que impressionou durante o Euro'2020 ao serviço da seleção italiana, mas o arrasto nas negociações terá feito com que os bianconeri optassem por voltar as suas atenções a um velho conhecido, que deixou o clube no âmbito de um negócio que levou Arthur para a Vecchia Signora.Recorde-se que a equipa orientada por Massimiliano Allegri, e onde atua Cristiano Ronaldo, arranca o campeonato italiano no próximo dia 22, no terreno da Udinese.