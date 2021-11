Rummenigge e a saída de Ronaldo da Juventus: «Pensavam que se estavam a livrar de um fardo...»

Karl-Heinz Rummenigge voltou a deixar muitos elogios a Cristiano Ronaldo, à imagem do que já tinha feito em outras ocasiões . O antigo CEO do Bayern Munique considerou errada a decisão da Juventus vender o avançado português, que continua a "marcar de forma consistente", enquanto a formação italiana está com problemas na finalização."É a mesma coisa que pensaram em Madrid quando o venderam em 2018. Pensaram que se estavam a livrar de um fardo económico, mas na verdade [Ronaldo] continua a marcar de forma consistente. Está a provar isso no Manchester United, e a Atalanta que o diga...", começou por dizer Rummenigge em entrevista à 'Gazzeta dello Sport', lembrando o jogo da Liga dos Campeões contra os italianos, em que CR7 bisou (2-2).O alemão explicou ainda o porquê de achar que o internacional luso saiu da vecchia signora, lembrando um episódio antigo que viveu com Ronaldo. "Talvez não tenha sentido o amor dos adeptos nem do clube. Eles tiveram de encontrar uma solução económica, e no final das contas, acabaram por ficar felizes por se separarem"."Uma vez visitei o centro de treinos da Juventus e fiquei impressionado com os músculos dele, tem o corpo de um jovem de 22 anos. Estava a preparar a celebração do próximo golo... eu perguntei-lhe: 'O que estás a fazer?', ao que ele respondeu: 'A preparar a próxima comemoração'", concluiu o germânico.