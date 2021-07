«Terramoto Ronaldo»: futuro de CR7 mexe com dossiês da Juventus, PSG e... Real Madrid

"Terramoto Ronaldo": é esta a manchete do 'Corriere dello Sport' desta sexta-feira. O capitão da seleção das quinas chega na próxima segunda-feira a Turim, e espera-se uma decisão quanto ao seu futuro que pode agitar todo o mercado de verão. É que segundo avança aquele jornal, há alguns dossiês que estão ainda por resolver no PSG e no Real Madrid, que afetariam, diretamente ou indiretamente, a Juventus.





Um dos cenários possíveis, será a saída de Mbappé dos parisienses para Espanha. O avançado já revelou que não quer renovar com os franceses e que quer jogar nos merengues, e com apenas mais um ano de contrato com o PSG, Nasser Al-Khelaifi, presidente do clube, tem uma grande decisão nas mãos: se Mbappé sair, tenta garantir a contratação de Cristiano Ronaldo. Se o francês não abandonar já neste mercado, arrisca-se a perdê-lo a custo zero na próxima temporada, hipótese a evitar a todo o custo, uma vez que, segundo lista elaborada pela 'KPMG', é o jogador mais valioso do mundo de momento. Este cenário levaria Icardi ou Leandro Paredes para a vecchia signora, para colmatar a saída do português.Uma outra possibilidade acaba mesmo por ser a da permanência de Ronaldo em Itália. Nesta situação, é improvável que o PSG tente mais alguma contratação de topo, uma vez que precisa de vender para equilibrar as contas depois das contratações de Sergio Ramos, Hakimi, Donnarumma e Wijnaldum. O internacional português seria uma exceção. Neste caso, o problema dos franceses passa, outra vez, pelo mesmo protagonista: Mbappé. Não vendendo o internacional gaulês, o mais provável é o clube perdê-lo, a custo zero, no final da época 2021/2022.