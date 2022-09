Varane e a extorsão a Pogba: «Estamos preocupados, não somos insensíveis ao que está a acontecer»

O caso do grupo que está a ser acusado de extorquir Paul Pogba do qual faz parte o seu irmão Mathias , não passa despercebido no seio da seleção francesa e foi abordado por Raphael Varane, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo deste domingo com a Dinamarca, para a Liga das Nações."Tentamos estar focados em campo. É nisso que devemos pensar primeiro. Mas não somos insensíveis ao que está a acontecer ao nosso redor, principalmente quando se trata de pessoas conhecemos. Estamos preocupados, de certa forma", revelou o central."Internamente as coisas estão a correr muito bem, mesmo que haja algum barulho em volta da seleção francesa e do futebol francês. Estamos focados no nosso objetivo e queremos ser o mais profissionais possível", referiu.