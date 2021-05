Vizinho viu a saída 'mistério' dos carros de CR7: «Ronaldo acompanhou de perto a operação»

Um vizinho de Cristiano Ronaldo contou à 'Radio Punto Nuovo' que se apercebeu da retirada dos carros de luxo da garagem do craque português ontem à noite.





"Há três anos, quando o Cristiano Ronaldo chegou à cidade, dois camiões transportaram os seus carros. Ontem à noite, por volta das 23h30, parte do seu parque automóvel foi levado. E não eram camiões municipais. Os transportadores levaram-nos", contou Luciano Saroglia, vizinho de CR7 em Turim."Nós vimos o Ronaldo a verificar os carros e a controlar as operações. É pouco provável que seja uma mudança de Turim para Turim. Ouvimos conversas numa língua estrangeira", prosseguiu o homem, adepto do Torino, que até gosta de ter o avançado da Juventus por perto. "É um bom vizinho, não faz festas, não temos queixas. E há a vantagem de termos patrulhas da polícia a passar mais frequentemente por aqui..."O site 'Per Sempre Calcio', recorde-se,da saída dos carros do craque, o que adensou ainda mais o rumor de que o português está mesmo de saída da Juventus.