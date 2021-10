Sarri ignora 'boca' de José Mourinho: «Não gosto dessas palhaçadas»

Passaram cinco dias, mas o dérbi da capital italiana entre Lazio e Roma continua a dar que falar. A turma laziale derrotou a equipa orientada por José Mourinho por 3-2 e, após a partida, o treinador português queixou-se do árbitro e do VAR.





Na quinta-feira, após vencer na Ucrânia, o Zorya, para a Conference League, o Special One trouxe o dérbi à baila e deixou uma espécie de provocação à Lazio, referindo que a Roma havia perdido "contra uma equipa pequena" . Horas depois, os jornalistas confrontaram Maurizio Sarri, técnico da Lazio, com as declarações do homólogo português. Mas o italiano preferiu ignorar e não alimentar polémicas."Tenho um grande respeito por Mourinho. Mas não gosto destas palhaçadas. Ele tem todo o direito de acreditar e pensar naquilo que quiser", respondeu Sarri, após o tirunfo (2-0) diante do Lokomotiv Moscovo, na 2ª jornada do Grupo E da Liga Europa.