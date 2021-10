Mourinho não esquece dérbi com a Lazio e provoca rival: «Perdemos contra uma equipa pequena»

A Roma de José Mourinho foi à Ucrânia derrotar o Zorya, por 3-0, e alcançou a segunda vitória em dois jogos no grupo C da Conference League. Após a partida, o treinador português estava satisfeito com o resultado mas não esqueceu a derrota no dérbi do passado fim de semana, contra a Lazio, e aproveitou para dar uma 'bicada' ao rival da capital italiana.





"No domingo dominámos o jogo contra uma equipa pequena e perdemos. Hoje dominámos e ganhámos. Temos seis pontos no grupo e se fizermos mais cinco ou seis garantimos a qualificação. É um passo em frente que damos aqui e saímos sem lesões nem jogadores cansados", afirmou Mourinho, que após o duelo com a Lazio havia criticado o árbitro e o VAR "É sempre importante ganhar depois de uma derrota. Mas agora vamos ter de transferir o que fizemos aqui para o jogo do campeonato. Vamos defrontar o Empoli, que é uma equipa muito complicada", perspetivou o técnico português.