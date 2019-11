Caos no Nápoles: reserva do hotel cancelada, processo a jogadores e Ancelotti em maus lençóis

Jogadores e o treinador do Nápoles parecem estar em maus lençóis ao terem desrespeitado uma decisão do presidente Aurelio De Laurentiis na noite de terça-feira, após o empate (1-1) na receção ao Salzburgo em jogo da Liga dos Campeões.





'La Gazzetta dello Sport' avança que o presidente esteve reunido com o técnico italiano por videoconferência no final do treino desta quarta-feira e que a "discussão entre os dois não foi pacífica". O jornal italiano escreve ainda que De Laurentiis já entrou em contato com advogados e falou "sobre possíveis medidas a serem tomadas contra os jogadores e a possibilidade de rescindir o contrato com Ancelotti".

A resposta do presidente De Laurentiis chegou também esta quarta-feira através de um comunicado publicado pelo clube, no qual é referido que, após os episódios com os jogadores, o Nápoles "procederá à proteção dos seus direitos económicos, patrimoniais, de imagem e disciplinares".



Quanto a Ancelotti, o clube responsabiliza o técnico "pelos dias de concentração da equipa", depois de este ter reconhecido publicamente que não estava de acordo com a opção do presidente em realizar o retiro até ao próximo jogo do campeonato italiano, frente ao Génova.



De resto, Ancelotti tem sido apontado à porta de saída do San Paolo e a Argentina, nomeadamente o Boca Juniors, é apontado pela imprensa italiana como possível destino do técnico de 60 anos.





Motim no Nápoles: as imagens de Ancelotti a deixar o estádio em protesto contra o presidente



No mesmo comunicado, o Nápoles anuncia um "período de silêncio à imprensa até data a definir" e a imprensa italiana avança também que a reserva do hotel onde a equipa devia ficar concentrada até domingo foi cancelada.





