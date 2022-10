Diretor desportivo do Nápoles 'descarta' Ronaldo em janeiro: «Não há nada para consertar...»

Cristiano Giuntoli, diretor desportivo do Nápoles, falou esta quarta-feira à 'DAZN' sobre o interesse da formação italiana em Cristiano Ronaldo , frisando que a equipa não está a pensar no mercado e não deverá contratar nenhum jogador em janeiro."Vou ser repetitivo, mas estamos a pensar no dia a dia e não no mercado. E se tivesse de pensar no mercado, diria que não vamos fazer nada [em janeiro], não há nada para consertar. As coisas estão a correr bem e não vamos fazer nada", explicou.Recorde-se que o Nápoles lidera a Serie A à 11.ª jornada, além de já ter passagem garantida aos 'oitavos' da Liga dos Campeões, registando cinco vitórias no mesmo número de jogos no grupo A, que partilha com Liverpool, Ajax e Rangers.