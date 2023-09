Osimhen apaga fotografias com camisola do Nápoles das redes sociais após polémica no TikTok

As últimas horas têm sido de muita tensão entre Victor Osimhen e o Nápoles. Depois do avançado se ter desentendido com Rudi García no último encontro após falhar um penálti, o clube italiano decidiu partilhar um vídeo no TikTok onde o avançado nigeriano é alvo de chacota precisamente por esse momento, algo que numa fase inicial levou o empresário do jogador a ameaçar o emblema e que, agora, fez com que Osimhen apagasse das redes sociais as fotografias que tinha com a camisola napolitana.A bronca, recorde-se, surgiu depois de Osimhen ter desperdiçado, no último jogo do Nápoles na Serie A - um empate a zero frente ao Bolonha -, um penálti aos 72 minutos que podia ter colocado a sua equipa na frente do marcador. O nigeriano atirou ao lado, foi substituído alguns minutos depois e acabou num bate-boca com Rudi García. Não contente, o clube recorreu às redes sociais... e agravou a situação.Refira-se que Osimhen tem, ao longo dos últimos anos, sido uma das principais figuras do Nápoles. Na temporada passada, quando aquela equipa foi campeã italiana e alcançou os quartos de final da Liga dos Campeões, o avançado apontou 31 golos em 39 jogos, contribuindo ainda com cinco assistências.