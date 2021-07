A apresentação de José Mourinho na Roma, em direto

há 2 min 12:45

Mourinho: «Conheço o grupo, obviamente»

Como vai mudar o DNA deste grupo que foi 7.º classificado? Qual será a primeira coisa que vai fazer?



"Conheço o grupo, obviamente. Não podemos mudar as coisas quando não as conhecemos. São princípios fundamentais que não são negociáveis. Hoje teremos o primeiro treino e os jogadores vão perceber como trabalhamos. E é muito simples, tem de ser a 100 por cento. Desde que cheguei, estive em quarentena dentro do centro de treinos, falei com as pessoas e vi uma grande vontade de trabalhar, de nos dar as melhores condições possíveis e isso foi muito bom."