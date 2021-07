Mourinho: «Ronaldo? Não jogo a central»

José Mourinho está de volta a um campeonato que bem conhece e irá ter pela frente duelos bem interessantes. Desde logo, o Special One pode vir a comandar a Roma em clássicos perante a Juventus, de Cristiano Ronaldo, e o técnico analisou essa situação na apresentação pelos giallorossi.





O treinador, de 58 anos, foi confrontado com a possibilidade de enfrentar CR7, mas acabou por responder bem ao seu estilo, relativizando a questão. "Ronaldo não tem de preocupar-se comigo porque não jogo a central. Se jogasse a central, claro que o derrubava, mas não tenho qualidade para isso. E já sou um pouco velho para isso [risos]", brincou o Special One.De resto, Mourinho foi ainda questionado acerca do impacto que teve em Itália quando treinou o Inter, tendo dado uma pequena bicada a Antonio Conte, técnico que se sagrou campeão pelos nerazzuri na última temporada. "Conte? "Existem treinadores que não podem ser comparados. Aqui na Roma temos o exemplo de Fabio Capello ou Liedholm. No Inter não me comparem a Herrera nem com os outros (em referência a Antonio Conte). Não façam isso", frisou.Além disso, o Special One abordou ainda a relação com a imprensa italiana. "Já tive de mudar de telemóvel três vezes, mas vocês descobrem-me sempre... É fantástico, é incrível para alguém que já trabalhou em Itália, que gosta de futebol e que pensa em futebol 24 horas por dia. Vocês fazem o vosso trabalho e nós fazemos o nosso. Não sou simpático a trabalhar e pode não ser um prazer para vocês (jornalistas) trabalhar comigo. Eu defendo o meu clube e respeito o vosso trabalho", concluiu.