Dybala supera números de Cristiano Ronaldo e tem a camisola mais vendida num dia em Itália

A chegada de Paulo Dybala à Roma causou um autêntico frenesim entre os adeptos da formação italiana e, segundo o 'Corriere dello Sport', o argentino bateu mesmo o recorde de Cristiano Ronaldo relativo ao maior número de camisolas vendidas num só dia em Itália.De acordo com a mesma fonte, a contratação do novo número '21' da equipa de José Mourinho deu origem a pedidos e filas 'intermináveis' na loja do clube na quinta-feira, dia seguinte à oficialização da transferência. O preço dos equipamentos variava entre os 110 e os 130 euros, e o jornal italiano diz que tanto as letras para o nome do argentino como os números... esgotaram."Desde esta manhã ainda não parámos um momento, não fizemos mais nada além de estampar camisolas com o nome de Dybala", referiu à data um funcionário da loja da Roma, citado pelo 'Corriere dello Sport'. Refira-se que o recorde de maior número de camisolas da Roma vendidas até hoje pertence ao antigo médio italiano Francesco Totti.Recorde-se que Cristiano Ronaldo chegou à Juventus em julho de 2018, precisamente na mesma altura que Paulo Dybala representava os bianconeri, onde jogou entre 2015 e 2022.