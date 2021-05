Ex-Lazio critica aposta da Roma em Mourinho: «É o pior dos piores, pratica anti-futebol»

José Mourinho vai regressar a Itália na próxima época para orientar a Roma mas há quem acredite tratar-se de um erro por parte dos giallorossi. Paolo Di Canio, antigo avançado italiano que representou a Lazio, foi 'apanhado' a tecer duras críticas ao treinador português numa alegada mensagem telefónica que deixou a um amigo... adepto da Roma. Mensagem essa... que foi parar às redes sociais e rapidamente tornou-se viral.





"O Mourinho é o pior dos piores, foi isso que a Roma conseguiu. Percebo que fosse preciso contratar um grande nome, mas é a mesma coisa que ir buscar um jogador sonante já no final da carreira. O Mourinho só queria um trabalho com dinheiro, mas temos de lembrar que foi despedido três vezes nos últimos quatro anos, vendo-se obrigado a deixar todos os sítios devido à incompatibilidade com toda a gente", começa por referir o também treinador e atual comentador da Sky Sport Italia."Ele nem sequer pratica futebol, mas sim anti-futebol. Os jornalistas até podem adorar as conferências dele, porque vai causar controvérsia, mas para reconstruir uma equipa, foi o pior treinador que podiam ter ido buscar. E estou à vontade para dizê-lo, porque ele até era o meu favorito até há sensivelmente sete anos", acrescenta Di Canio.