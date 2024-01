«Falta de respeito»: Fabio Capello acusa donos da Roma após despedimento de Mourinho

Fabio Capello deixou duras críticas a Dan e Ryan Friedkin, os norte-americanos donos da Roma que decidiram esta terça-feira despedir José Mourinho. O antigo selecionador italiano fala mesmo em falta de respeito."Penso que estas empresas norte-americanas trabalham sem respeitar as pessoas com quem colaboram. Vimos isso no Milan com [Paolo] Maldini e agora em Trigoria, com Mourinho. Só pensam no negócio. Eu, no entanto, julgo que o respeito também é necessário, talvez com um acordo fechado antes e não com um comunicado e uma chamada telefónica", criticou Capello, citado pela 'Gazzetta dello Sport'.Quando lhe pediram para deixar um conselho a... "Estude o que Mourinho fez até agora e tente trazer alguma inovação, sem revolucionar. Caso contrário irá contra um grupo que não o vai seguir. Será difícil, mas conhecendo o ambiente na Roma, tens de mostrar o que vales", acrescentou o treinador, de 77 anos, que trabalhou na Roma entre 1999 e 2004.