José Mourinho furioso com o delegado: «Mete essas regras no c...»

Depois de ter perdido o dérbi da capital italiana frente à Lazio, José Mourinho não poupou nas críticas à arbitragem, mas a fúria do Special One não ficou por aí.





Na sequência da derrota ( 3-2 ) da Roma, o treinador, de 58 anos, discutiu com um delegado da Liga, isto porque a Lazio decidiu que os órgãos de comunicação social não podiam comparecer na sala de imprensa devido às restrições da Covid-19."Quem decide estas coisas? A Lazio decide para o seu treinador, eu quero falar com a imprensa. Não há respeito por quem trabalha. Mete essas regras no c.... Quero falar com a imprensa e não me deixam. O assessor de imprensa não é jornalista", defendeu o treinador português.