Mourinho: «Estou triste porque em Portugal saiu uma manchete a dizer que um jogador de Mourinho apostou em resultados»

José Mourinho foi questionado este sábado sobre o escândalo de apostas que está a abalar Itália e que tem vários jogadores implicados. Fabrizio Corona, 'paparazzo' italiano que tem revelado detalhes sobre o esquema, avançou que"Falei com o Zalewski e rimo-nos um pouco porque fui o primeiro a falar com ele e ele nem sequer sabia o que tinha saído na comunicação social", começou por explicar na conferência de imprensa de antevisão do jogo da Roma com o Monza (domingo, 11h30).E prosseguiu: "Depois voltei a falar com ele e com o El Shaarawy. Estou satisfeito e calmo, mas estou um pouco triste pelo facto de, em Portugal, ter saído uma manchete que dizia: ‘Um jogador de Mourinho apostou em resultados’. É um dano para a imagem do jogador se não for culpado. Eles têm uma relação suficientemente boa comigo para me dizerem a verdade, mesmo que seja feia. Confio neles. A Roma, que normalmente não emite comunicados oficiais, acabou por fazê-lo. Se o fez é porque estamos tranquilos. A situação envolvendo os restantes será de âmbito legal. Contamos que se confie na justiça e que, se alguém cometeu um erro, pague por isso".Na mesma conferência de imprensa, José Mourinho também falou sobre Renato Sanches, que se encontra lesionado: "Continua a estar fora do trabalho da equipa. Espero que possa regressar na próxima semana. Já está a trabalhar no relvado, mas a nível individual"