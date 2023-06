Mourinho suspenso por quatro jogos da UEFA por palavras a Anthony Taylor na final da Liga Europa

A UEFA anunciou, esta quarta-feira, a suspensão de José Mourinho durante quatro jogos internacionais na sequência da linguagem abusiva que o treinador português dirigiu a Anthony Taylor , o árbitro da final da Liga Europa que a Roma perdeu diante do Sevilha nos penáltis (4-1, depois do empate a um golo no final do prolongamento).Refira-se que, momentos após essa partida, Mourinho se dirigiu à garagem do Puskás Aréna e exclamou: "É a p... da vergonha!". Na temporada 2023/24, a Roma vai disputar novamente a Liga Europa.