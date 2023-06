Mourinho confrontou árbitros na garagem do estádio: «É a p*** da vergonha!»

A carregar o vídeo ...

O treinador da Roma, José Mourinho, contestou publicamente trabalho do árbitro Anthony Taylor na final da Liga Europa perdida para o Sevilha, nos penáltis. Após o apito final e de o ter dito na conferência de imprensa, o técnico luso acercou-se dos juízes na garagem do recinto do jogo, em Budapeste, para voltar dizer o que pensou da arbitragem contra o conjunto espanhol. "É a p... da vergonha!", deixou claro Mourinho.