Mourinho: «Tenho a certeza que o Sérgio Oliveira 'vai estar aqui' quando eu chegar ao autocarro»

Depois de agradecer o contributo dos jogadores na eliminatória com o Bayer Leverkusen, que culminou com o apuramento da Roma para a final da Liga Europa, José Mourinho voltou a deixar vários elogios aos jogadores do plantel, mas também aos que já passaram pelas suas mãos desde a chegada a Itália, como é o caso de Sérgio Oliveira, médio que atualmente representa os turcos do Galatasaray.





"Não é fácil para nós. Temos tido sempre dificuldades. Os rapazes têm sido extraordinários. Já estão juntos há dois anos e eu tenho a certeza que Sérgio Oliveira vai estar aqui quando eu chegar ao autocarro. Quem chegar vai 'beber' deste espírito, desta mentalidade. O grupo é extraordinário. Também tenho comigo um grupo extraordinário de assistentes, analistas e formadores que trabalham muito. Depois também são os pormenores. Há um mês, quando Paulo, Gini, Smalling e Ricky se lesionaram, só nós achávamos que seria possível. Até o adepto mais ferrenho da Roma pensou que tudo tinha acabado. Mas não acabou, os rapazes encontraram forças na nossa organização tática, na nossa mentalidade e empatia", começou por dizer o técnico luso, na conferência de imprensa, elogiando de seguida a exibição da equipa de arbitragem:"Foi um jogo épico, num grande estádio, com uma grande massa associativa e um grande árbitro. Sem um grande árbitro teria sido um caos, havia uma pressão incrível de todos os lados. Os rapazes tiveram uma habilidade tremenda, mas também muito controlo emocional, que é sempre importante. Estou super orgulhoso de todos eles. É em momentos como estes que os treinadores dizem que é um prazer trabalhar com os jogadores, para mim não é um prazer, é um honra."