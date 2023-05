Mourinho visa Guardiola: «Equipas que não sofrem são as que têm no banco jogadores de 40 a 70 milhões»

Após guiar a Roma à segunda final europeia consecutiva - na época passada os giallorrossi conquistaram a Conference League - José Mourinho deixou uma 'farpa' a Pep Guardiola, técnico do Man. City."As únicas equipas que não sofrem são aquelas que têm no banco jogadores de 40 a 70 milhões de euros. Na quarta-feira [frente ao Real Madrid] jogadores como Julián Álvarez, Foden e Mahrez entraram na segunda parte. Perdemos quatro ou cinco jogadores e sofremos para ganhar [ao Bayer Leverkusen]. Investimos sete milhões de euros no mercado e estamos na final. É extraordinário o que fizemos", referiu o treinador da formação da capital italiana, citado pelo 'AS', após o nulo em Leverkusen , que garantiu a passagem à final da Liga Europa.Recorde-se que José Mourinho e Pep Guardiola podem travar novo duelo, desta feita na final da Supertaça Europeia. Para isso acontecer, Roma e Manchester City precisam de conquistar a Liga Europa e a Liga dos Campeões desta época, respetivamente, e os dois técnicos continuarem, naturalmente, ao leme das duas equipas.