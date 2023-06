«O pior árbitro que encontrei na minha carreira»: palavras de Mourinho valem novo castigo

José Mourinho foi punido, esta quarta-feira, pelo Tribunal do Desporto italiano com 10 dias de suspensão e obrigado a um pagamento de 50 mil euros de multa, no seguimento das palavras proferidas sobre Daniele Schiffi , o árbitro do encontro entre a Roma e o Spezia, da 33.ª jornada da Serie A."O pior árbitro que encontrei na minha carreira. Não teve grande influência no resultado, mas é pobre: tecnicamente horrível, não é empático, não cria relações com ninguém, dá um vermelho a um jogador que escorrega porque está muito cansado ao minuto 96", disse então o treinador português no final desse jogo.O castigo por difamação começa a contar a partir do primeiro dia do campeonato italiano, o que resulta na ausência do técnico português na jornada inaugural do campeonato 2023/24 e, muito provavelmente, na segunda.Recorde-se que, além desta suspensão, José Mourinho foi castigado recentemente com quatro jogos pela UEFA por palavras dirigidas a Anthony Taylor, árbitro da final da Liga Europa.