Pellegrini denuncia técnico do Bodo/Glimt: «Atacou o nosso treinador de guarda-redes»

A Roma foi esta sexta-feira derrotada pelo Bodo/Glimt (1-2) , em jogo da 1.ª mão dos 'quartos' da Youth League. No final do encontro, Lorenzo Pellegrini, autor do único golo da formação italiana, denunciou uma alegada agressão do técnico dos noruegueses a Nuno Santos, treinador de guarda-redes dos giallorossi."Acabou de acontecer algo muito desagradável para a competição e para o que temos escrito nas mangas das nossas camisolas, 'fair-play'. O treinador deles [Bodo] acabou de atacar o nosso treinador de guarda-redes. Começou a dizer-lhe alguma coisa e depois atacou-o com força. Sinto muito, viemos aqui com respeito ao rival e à competição. Atos como este são um insulto à Roma. É uma pena", revelou aos microfones da 'Sky Sport'.Segundo avança o 'Corriere dello Sport', a polícia foi mesmo obrigada a intervir para separar Kjetil Knutsen e Nuno Santos, e o incidente, desvalorizado pelo treinador dos noruegueses, está a ser investigado."[O Nuno] Agiu como um louco. Insultou-me antes do jogo e continuou a fazê-lo durante o mesmo. Tudo indica que foi uma estratégia consciente. Queriam destruir o meu trabalho, nunca tinha visto isto antes", explicou Knutsen.A 2.ª mão dos 'quartos', em casa dos romanos, joga-se no próximo dia 14 pelas 20h.