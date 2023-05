Pellegrini: «Mourinho é o arquiteto da nossa identidade, é diferente em tudo»

Quase um ano depois de conquistar a primeira edição da Liga Conferência, José Mourinho voltou a garantir esta quinta-feira, ao empatar (0-0) com o Bayer Leverkusen, a segunda final europeia consecutiva da AS Roma. Em declarações no final da partida, Lorenzo Pellegrini não poupou nos elogios ao treinador português, salientando a importância que o seu trabalho tem tido no desempenho da equipa, sobretudo a nível internacional.





"Há muitas coisas em que a Roma deve e pode melhorar, mas ninguém tem o sacrifício e identidade forte que nós temos, somos um verdadeiro grupo. O Bayer [Leverkusen] é uma equipa forte, tem individualidades importantes, com capacidade de drible. Estavam em desvantagem e tinham que atacar. Chegamos aqui como uma família e conseguimos mais este pequeno feito", afirmou o médio italiano, em declarações citadas pela imprensa transalpina logo após o apito final da partida na BayArena."Digamos que eu tento sempre estar na linha de frente quando se trata de assumir responsabilidades. Os meus companheiros de equipa sabem disso. Há momentos em que alguém tem de ter a responsabilidade de pegar na bola, ganhar faltas e tentar fazer uma jogada. É a minha forma de jogar.""Quando Mournho chegou esperávamos esse salto de qualidade, nem sempre as coisas correm da melhor forma, mas ele é o arquiteto da nossa identidade. Mourinho é diferente em tudo, sabe fazer com que tu percebas a importância de um jogo, até pela forma como ele o prepara. Todos sabiam o que tinham que fazer em campo, com e sem posse. Nós nos organizamos. Os jogos são sempre difíceis. No que diz respeito à Europa, está à vista o que o treinador já nos deu. A minha sensação, lá dentro, era que faltava sempre um bocadinho para chegarmos lá, mesmo nos anos anteriores. Mourinho deu-nos grande parte do que faltava, não apenas um bocadinho."