Roma premeia adeptos mais fiéis: 166 que foram a Bodø têm bilhete para a final da Conference League

A Roma decidiu premiar os seus adeptos mais fiéis e anunciou esta quinta-feira que os 166 fãs que foram à Noruega, para seguir o jogo com o FK Bodø/Glimt da fase de grupos, terão primazia na hora de obter os ingressos para a final da Conference League, para a qual se apuraram esta noite com o triunfo sobre o Leicester City . No seu site oficial, o emblema italiano explica que estes 166 adeptos contarão com bilhete garantido para essa partida e, para mais, o ingresso será grátis.Nessa partida, refira-se, a Roma perdeu por inacreditáveis 6-1, numa noite na qual Mourinho arrasou por completo os jogadores . Seis meses e meio depois, a turma italiana apura-se para uma final, que naquele dia muito provavelmente parecia tarefa muito complicada.Quanto aos restantes bilhetes disponíveis, a Roma explica que será feito um sorteio por todos os detentores de lugar anual que demonstrarem o seu interesse em marcar presença em Tirana, a 25 de maio. Também esses ingressos serão gratuitos.