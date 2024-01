Tiago Pinto no adeus à Roma: «Permitiram-me viver uma experiência única num clube histórico»

A Roma oficializou, esta quinta-feira, a saída de Tiago Pinto, que vai deixar o cargo de diretor geral do emblema italiano no dia 3 de fevereiro "Ao fim de três anos, considero concluído o meu ciclo na Roma, e enquanto me preparo para partir gostaria de agradecer a todos aqueles que tornaram especial a minha estadia neste clube e nesta cidade: em primeiro lugar à família Friedkin, que me permitiu viver uma experiência única e servir um clube histórico, num país onde o futebol é paixão e tradição", referiu o dirigente, citado pela Roma.Recorde-se que Tiago Pinto, de 39 anos, chegou à Roma em janeiro de 2021. Durante a sua passagem, os giallorossi contrataram José Mourinho, que atualmente comanda a equipa principal."Ao fim de três anos, considero concluído o meu ciclo na Roma, e enquanto me preparo para partir gostaria de agradecer a todos aqueles que tornaram especial a minha estadia neste clube e nesta cidade: em primeiro lugar à família Friedkin, que me permitiu viver uma experiência única e servir um clube histórico, num país onde o futebol é paixão e tradição.Gostaria também de expressar a minha gratidão aos treinadores, jogadores, colaboradores e a todas as pessoas que me apoiaram na resturação da área desportiva. Juntos, partilhámos a responsabilidade e o privilégio de trabalhar por um bem precioso, que é a própria Roma.Por último, gostaria de dedicar uma reflexão a duas realidades que, em certos aspetos, representam juntas o passado, o presente e o futuro da Roma. Refiro-me aos apoiantes e ao setor jovem. As imagens dos nossos jovens jogadores apoiados pelos nossos adeptos fizeram-me recordar o significado da família Giallorossi e deixaram-me orgulhoso por ter feito parte dela".