Xavi condena atitude de Mourinho: «Devemos ser os primeiros a dar o exemplo»

Xavi Hernández comentou este sábado a atitude de José Mourinho após a final da Liga Europa, que lhe valeu um processo disciplinar por parte da UEFA, visto que "insultou e utilizou linguagem abusiva" para com o árbitro Anthony Taylor."É difícil, cada um age como quer. Se te sentes prejudicado numa final... mas os jogadores e treinadores devem ser exemplos. Assim como pedimos que não nos insultem, devemos ser os primeiros a dar o exemplo. A conduta é importante e espero nunca cair nessa imagem", afirmou o treinador do Barcelona, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Celta de Vigo, de Carlos Carvalhal, onde voltou a falar de Messi