Llorente e o 'calvário' em Nápoles: «Senti-me um leão enjaulado»

Desde janeiro na Udinese, Fernando Llorente assume estar a viver uma fase de "esperança" na sua carreira. Ao 'Tuttosport', o médio espanhol recordou o 'calvário' que diz ter vivido em Nápoles.





"Rejuvenescido? É mais do que isso, sou como um miúdo e tenho muita vontade de jogar, divertir-me com a equipa e marcar. Durante o ano passado senti-me como um leão numa jaula. É mentalmente difícil treinar durante tantos meses sem entrar em campo como aconteceu no Nápoles. Mesmo que confies, dói. Só agradeço à Udinese por me ter dado a oportunidade de me sentir de novo um verdadeiro jogador", afirmou na mesma entrevista em que falou na s ituação de Cristiano Ronaldo na Juventus E prosseguiu, abordando também os rumores que davam certo o seu regresso à vecchia signora. "Falou-se muito a esse respeito. Talvez os dirigentes da Juventus tenham pensado muito nisso, mas no final não deu em nada. Gostava de ter voltado porque a Juve continua a fazer parte do meu coração. Vivi dos melhores anos da minha carreira em Turim e ganhei cinco títulos".