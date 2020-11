Andreia Pimenta não escondeu a emoção e o orgulho pela vitória de Miguel Oliveira no GP Portugal. A namorada do piloto português, que esteve em Portimão a viver de bem perto a fantástica corrida do 'falcão', publicou uma emotiva mensagem nas redes sociais.





"Que fim de semana indescritível. Tão grata me sinto por fazer parte e com tanto orgulho do ser humano extraordinário que és Miguel Oliveira. Parabéns por tudo meu amor, que orgulho enorme. Vitória! Ouvir a portuguesa em Portugal, uau", escreveu no Instagram, acrescentando um 'rei de Portugal' numa das hashtags da publicação