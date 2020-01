Os motivos para que a ex-mulher de Hulk tenha rejeitado 20 milhões de euros e 40 imóveis

A separação de Hulk e Iran Ângelo ainda vai dar muito que falar: o futebolista trocou a mulher com quem viveu 12 anos e teve 3 filhos, pela sobrinha desta; o avançado que passou pelo FC Porto tentou um acordo (milionário) com a ex, mas esta recusou. Agora a TV Record explica porque Iran Ângelo não aceitou 100 milhões de reais (cerca de 22 milhões de euros) mais 40 imóveis.





Segundo os meios de comunicação brasileira, a fortuna de Hulk está avaliada em 600 milhões de reais (qualquer coisa como 132 milhões de euros), além dos 80 imóveis atuais. Mas há mais negócios, como por exemplo um hotel que irá abrir brevemente em João Pessoa, cidade capital e principal centro financeiro e económico do estado da Paraíba, no Brasil.Por tudo isso, e também pela forma como o seu casamento acabou - " Porque a dor, não é da separação , e sim, da devastação de uma família", confessou - Iran Ângelo vai lutar na Justiça por tudo a que tem direito, após 12 anos de casamento.Recorde-se que a sobrinha Camila Ângelo e Hulk assumiram a relação em dezembro , colocando toda a família contra o namoro