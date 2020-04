Alegados romances com homens e danças em cuecas: passado do namorado da mãe de Neymar esmiuçado

Foi a notícia que 'agitou' o domingo de Páscoa nas 'fofocas' no Brasil... e em meio mundo! A mãe de Neymar, Nadine Gonçalves, de 52 anos, assumiu publicamente que está novamente apaixonada, desta feita por um jovem gamer de 22 anos, Tiago Ramos, e o craque do PSG até já deu a sua benção à relação. O facto é que a vida de Tiago mudou radicalmente num par de hora e as suas redes sociais são exemplo disso.





Neymar conheceu novo namorado da mãe em janeiro como fã



Depois do romance ter sido anunciado, o jovem gamer ganhou mais de 300 mil seguidores no Instagram, chegando a meio milhão (tinha um pouco menos de 200 mil antes disso). O nome do modelo e também jogador de futebol foi mesmo notícia internacional: 'saltou' do Brasil não só até cá, mas também na Argentina, Chile, Espanha, Inglaterra, entre muitos outros países.Só que há sempre um 'senão' nesta história da fama e a vida de Tiago Ramos tem sido passada a pente fino: de alegados romances com outros homens até vídeos seus a dançar em cuecas, são muitos os 'detalhes' que viram a luz do dia.Segundo o colunista Leo Dias, citado pelo site brasileiro Esporte.ig, Nadine conheceu Tiago Ramos enquanto ele namorava com o cozinheiro particular de Neymar, Mauro. O jornalista garantiu ainda que este não terá sido o único relacionamento gay do jovem gamer que teria tido um romance rápido com o humorista Carlinhos Maia.