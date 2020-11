Aurah Ruiz apanha Jesé em mais traição e até a polícia teve de intervir

É uma autêntica novela a relação entre Jesé Rodríguez e Aurah Ruiz. Depois de se terem reconciliado ao fim de alguns meses de 'lavar de roupa suja' em público, os dois voltaram agora a seguir caminhos diferentes depois de o jogador do PSG ter sido apanhado a trair Aurah após a sua festa de aniversário. E até a polícia teve de ser metida ao barulho, segundo contou a cantora e atriz Amor Romeira.





"Ontem à noite foi a confusao entre Aurah e Jesé. Ela, graças a mim, descobriu que ele estava a ser infiel. Aurah explodiu e foi à procura de confirmar as informações que lhe dei. Soube quem era a rapariga com quem estava Jesé, onde estavam e tudo. Até a polícia teve de intervir depois com uma discussão tremenda entre eles", afirmou.Aurah Ruiz já recorreu às redes sociais também para explicar a sua versão: "Quero agradecer às minhas amigas pela minha festa de aniversário e por me terem inteirado de tudo. Aos traiçoeiros não, obrigada", disse, assumindo-se "destroçada" depois de ter 'apanhado' Jesé com uma "antiga conhecida" sua de seu nome Rocío Amar que teve de ser acompanhada a casa pela polícia.