Após polémica no GP Rússia, Charles Leclerc termina namoro para se concentrar na Ferrari

O piloto de Fórmula 1 Charles Leclerc está solteiro. O monegasco da Ferrari terá terminado a sua relação de quatro anos com Giada Gianni para se concentrar a 100% na sua carreira.Quem o afirma é a própria Gianni, que nas Stories do Instagram anunciou o fim de namoro: "Charles deixou-me. Ele quer dedicar-se apenas à Ferrari."Giada Gianni tem 21 anos e mais de 57 mil seguidores naquela rede social.Recorde-se este fim de semana Charles Leclerc terminou o GP da Rússia no 3.º lugar , depois de ter vivido um polémico episódio com o seu companheiro de equipa Sebastien Vettel, que não chegou a terminar a corrida, tendo desistido devido a problemas de motor. Lewis Hamilton, atual campeão mundial de F1 e líder do mundial 2019, foi o vencedor da prova disputada em Sochi