China Suárez volta a procurar Icardi e Wanda Nara 'ataca': «Espero sempre o pior dela»

Numa altura em que a relação entre Wanda Nara e Mauro Icardi já parecia estável, eis que volta a surgir... China Suárez. A atriz argentina - que em 2021 protagonizou um episódio que quase motivou o fim do casamento do avançado - voltou a tentar contactar o jogador do PSG, tal como a empresária revelou esta quinta-feira nas redes sociais.O 'AS' explica que tudo aconteceu quando Wanda Nara viajou para a Argentina para tratar de "vários compromissos profissionais". Uma vez que Icardi se encontrava sozinho em França, China Suárez "enviou-lhe uma mensagem através do telemóvel de um amigo", já que a própria está bloqueada pelo avançado.Ora, Icardi mostrou a mensagem - um "Olá?" - a Wanda Nara, e a empresária fez questão de partilhar a mesma no seu perfil de Instagram, acompanhada pela legenda: "Quinta-feira, 7 de abril".Wanda Nara já reagiu publicamente ao sucedido, através do programa 'Socios del show'. "Ela não se importa com nada. Prejudicou muitas famílias. Eu sou muito feminista, mas isto é mau. Espero sempre o pior dela, mas confio no amor da minha família. Para mim o assunto está encerrado".Fontes próximas de China Suárez, avança o 'AS', revelam que esta não gostou que a sua tentativa de contacto fosse tornada pública, frisando mesmo que a atriz "explodiu como uma louca".