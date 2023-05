Chiquinho aparece em jantar do Benfica de t-shirt: modelo da Louis Vuitton custa mil euros

Glamour na passadeira vermelha do jantar do Benfica



Os jogadores, elementos do staff e equipa técnica do Benfica juntaram-se esta segunda-feira, no Convento do Beato, para um jantar de comemoração do 38.º título nacional do clube, num evento onde não faltou glamour na passadeira vermelha e no qual não passou despercebida a camisola de Chiquinho [ver acima].Ora, a t-shirt branca que o médio utilizou, que tem estampadas as iniciais LV, de Louis Vuitton, está à venda precisamente no site oficial da marca francesa por 1.080 dólares, o equivalente... a 1.005 euros.