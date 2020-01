Ex-mulher de Hulk quebra o silêncio: «A dor não é da separação»

A notícia caiu que nem uma 'bomba' em vésperas de Natal, Hulk separou-se de Iran Ângelo, trocando-a pela sobrinha desta, Camila Ângelo. Depois de uns dias em silêncio e após o futebolista ter afirmado que foi ele próprio quem divulgou o romance de forma a "evitar mentiras e comentários maldosos", foi a vez de Iran Ângelo dar a sua versão dos factos.





"Foi com extremo pesar que a Sra. Iran tomou conhecimento dos termos das notas que seu ex-marido fez por publicar. Lamenta-se profundamente que o Sr. Hulk, não satisfeito em ter dado causa à derrocada de um casamento de mais de 12 anos, não tenha respeitado a dor daquela que sempre lhe devotou amor, carinho, respeito e consideração, bem como dos filhos menores do extinto casal, cujos supremos interesses deveriam ser pelo pai preservados. A Sra. Iran jamais poderá compactuar com a exposição mediática dos motivos que culminaram no término do relacionamento e dos termos impostos pelo Sr. Hulk para formalização de uma 'solução consensual' das questões correlatas ao divórcio, todas as quais deveriam ter permanecido confinadas no âmbito familiar", pode ler-se no comunicado divulgado pelos advogados da ex-mulher do jogador que passou pelo FC Porto entre 2008 e 2012.Iran Ângelo refere ainda que "a suposta 'transparência' tão alardeada pelo Sr. Hulk não passa de um véu manchado e talhado, como faz prova o recente episódio por ele protagonizado", afirma ainda que não vai compactuar com a postura do ex-marido e que não comentará qualquer assunto que esteja a ser discutido judicialmente, terminando o comunicado pedindo "respeito pelo sofrimento" pelo qual ela e os filhos estão a passar": "Porque a dor, não é da separação, e sim, da devastação de uma família."