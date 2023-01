Filho de Michael Jordan vive romance com a ex de Scottie Pippen... 16 anos mais velha

View this post on Instagram A post shared by Larsa Pippen (@larsapippen)

Os rumores já circulavam desde setembro do ano passado, quando foram vistos juntos em Miami, mas agora parece que não há mesmo nada a esconder. Marcus Jordan, filho do lendário Michael Jordan, de 32 anos, vive um romance com Larsa Pippen, a ex-mulher de Scottie Pippen, 16 anos mais velha.Nas redes sociais, foi Larsa quem partilhou a foto de ambos juntos, com o pormenor de em fundo surgir uma camisola 23 dos Chicago Bulls, a mesma que foi utilizada por Jordan ao longo da sua bem sucedida carreira na equipa do estado do Illinois.Apesar de já divorciada de Scottie Pippen, Larsa ainda mantém o apelido do ex-marido, com o qual teve quatro filhos - Scotty Jr., Preston, Justin e Sophia - e de quem se separou em 2016.Apesar de terem formado uma das mais bem sucedidas e lendárias duplas da história da NBA, Michael Jordan e Scottie Pippen ficaram com a relação um pouco 'azeda' nos últimos anos , em especial depois do lançamento da série 'The Last Dance', que levou Pippen a acusar o ex-colega de equipa de ser "egoísta", "hipócrita" e "insensível". E com este romance assumido... é provável que não melhore nos próximos tempos!