Scottie Pippen "furioso" com Michael Jordan: 'The Last Dance' continua a dar polémica

O documentário "The Last Dance" continua a gerar polémica. Depois das críticas de Horace Grant a Michael Jordan, a forma como a série retrata a última época da mítica equipa dos Chicago Bulls terá incomodado também um dos protagonistas.





Segundo a ESPN Radio, Scottie Pippen está "chateado" e até "furioso" pela forma como foi retratado no documentário. Em causa está o segundo episódio, quando Jordan o define como "egoísta" por ter adiado uma cirurgia que levou a que falhasse 35 jogos na primeira metade da temporada de 1997/98. MJ criticou a intenção de Pippen (considerado o segundo melhor jogador da liga na altura que tinha apenas o 122.º salário mais alto da NBA) pressionar a direção dos Bulls nas negociações para a renovação do contrato com o atraso da cirurgia."O Scottie errou. Ele podia ter feito a cirurgia logo ao final da temporada anterior e estar pronto para a seguinte. Estava a tentar forçar os dirigentes a mudarem o seu contrato e Jerry Reinsdorf [dono dos Bulls na altura] nunca iria fazer isso", disse Jordan no episódio.Esta semana, Horace Grant já tinha criticado Michael Jordan: "Mentiras, mentiras e mais mentiras, se o Jordan tem um problema comigo, podemos resolver as coisas como homens. Podemos falar e encontrar uma forma de resolver esta questão. Mas mais uma vez, à frente de uma câmara, repetiu a mentira de que fui eu a fonte que alimentou o que foi escrito naquele livro", disse o ex-colega de Jordan, referindo-se às alegações que falavam do papel de Grant como "espião" no balneário e a fonte de Sam Smith, autor do famoso livro "The Jordan Rules".