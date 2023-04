Haaland tem coleção de mais de um milhão de euros... e não é de carros

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por BREITLING (@breitling)

Haaland soma e segue dentro de campo, com a época extraordinária que está a fazer ao serviço do Manchester City - os números assim o mostram - mas fora das quatro linhas o jovem avançado também dá nas vistas.. e de que maneira. Segundo o 'As', o internacional norueguês tem uma coleção de relógios avaliada em mais de 1,05 milhões de euros.As fotos que publica nas redes sociais com estas verdadeiras pérolas mostram que variedade não falta entre as opções de Haaland: desde um relógio de ouro Audemars Piguet (Royal Oak Jumbo), de 320 mil euros aos vários Rolex - entre os quais exemplares do modelo Dayton Eye of The Tiger, que está avaliado em 272 mil euros, do Daytona Ice Blue Dial, de 125 mil euros ou um Rolex Daytona Green Dial de mais de 87 mil.Mais 'modestos' são os modelos da marca Patek Philippe - um Nautilus Blue Dial de 130 mil euros ou um Vacheron Constantin de 76 mil euros.