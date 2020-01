Hulk publica fotografia com os filhos e deixa indireta à ex-mulher

Este é um caso, com ingredientes de novela, que promete ainda dar muito que falar. Depois de Iran Ângelo, a ex-mulher de Hulk que foi trocada pela sobrinha, ter, através dos advogados, comentado o polémico fim do seu casamento, no sábado o futebolista publicou no Instagram uma fotografia ao lado dos filhos e uma mensagem que muitos consideram ser uma indireta à ex-mulher.





"Nunca deixe que os elogios o iludam e as críticas o abalem. Seja sempre o que você é e não o que os outros querem que você seja", escreveu o jogador na legenda da fotografia onde aparece abraçados aos filhos, Ian, de 10 anos, Tiago, de 8, e Alice, de 6.Recorde-se que em vésperas de Natal, a 23 de dezembro, Hulk divulgou um comunicado a assumir o seu romance com Camila Ângelo , sobrinha daquela que durante 12 anos foi sua mulher.O internacional brasileiro, que já representou o FC Porto, terá tentado um acordo amigável com Iran Ângelo para obter o divórcio, mas esta terá rejeitado.