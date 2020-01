Hulk separa-se e passa a namorar a sobrinha da ex-mulher

Hulk, antigo avançado do FC Porto e atualmente no Shangai SIPG, está a namorar a sobrinha da... ex-mulher. O antigo avançado do FC Porto terminou a sua relação com Iran Ângelo de Souza em agosto, ao final de 12 anos de ligação, e oficializou agora o namoro com a sobrinha de Iran, Camila, de 31 anos.





"O próprio Hulk no último sábado chamou os pais e o irmão da Camila. Ele disse a verdade e comunicou à família. Eles iniciaram o namoro em outubro. Portanto, foi o próprio Hulk que tornou pública a informação pois não precisa de se esconder. A sua posição é transparente. Para evitar mentiras comentários maldosos", adiantou a assessoria de comunicação do internacional brasileiro ao site 'UOL Esporte'.De acordo com a imprensa brasileira, Camila era mesmo a sobrinha preferida de Iran e ambas costumavam publicar fotografias juntas nas redes sociais. Depois da polémica, a atual companheira de Hulk apagou a sua conta no Instagram...